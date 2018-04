Des activités de bricolage livrées clés en main

Une mère de famille s’est inspirée du concept des boîtes livrées à domicile, dont les plus populaires contiennent des repas prêts à cuisiner, pour lancer des boîtes de bricolage pour les enfants.

«Prévoir une activité de bricolage, c’est demander encore plus de travail aux parents et donner du stress pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à en faire», explique la fondatrice de Bestiole Box, Camille Pinto.

Avec ses boîtes d’activités clés en main, elle espère pouvoir encourager les parents à passer du temps de qualité avec leurs enfants de trois à huit ans, sans se casser la tête. Il s’agit aussi d’encourager le développement des enfants avec des activités variées stimulant par exemple la motricité fine ou l’imagination.

Les boîtes

Par exemple, la boîte «Allô les dinos» fera le bonheur des scientifiques en herbe. On y retrouve un volcan à colorier accompagné d’une recette d’éruption volcanique, un court texte explicatif sur les dinosaures et leur disparition, un chapeau de dinosaure à faire soi-même et d’autres activités en lien avec ces animaux spectaculaires.

«Il n’y aura peut-être pas de la science tout le temps, parce que ce n’est pas mon domaine de prédilection», affirme Camille Pinto, qui est maquilleuse, perruquière et illustratrice. Elle raconte avoir eu à lire beaucoup d’articles sur les dinosaures afin de préparer cette boîte.

Mme Pinto, qui fabrique les boîtes de A à Z, mentionne que chacune contiendra toujours une liste de livres pour poursuivre l’exploration du thème de la boîte.

Dans l’optique d’éviter le gaspillage, seulement le matériel nécessaire à la réalisation des activités sera inclus. Ainsi, il n’y aura pas de peinture, de ciseaux ou de pinceaux, du matériel que la plupart des enfants possèdent déjà.

Encourager les artisans locaux

Afin d’encourager l’économie locale, les boîtes mettent en vedette un artisan québécois que Mme Pinto affectionne. Chaque boîte est conçue en collaboration avec un artiste et contient un échantillon d’un produit d’ici.

La boîte «J’aime ma planète» contient un sac à collation à décorer fabriqué par l’entreprise La p’tite trousse et un baume à lèvres de la marque Artémis. La boîte «Allô les dinos», quant à elle, contient une bombe pour le bain de chez Efferv’essence et un casse-tête illustré par l’artiste Amélie Legault.

Les boîtes se vendent au coût de 35 $ à l’unité, mais peuvent aussi être prises en abonnement, à raison d’une boîte tous les deux mois, à 30 $ chacune. Une boîte thématique sur les rêves s’ajoutera prochainement à l’offre. Les intéressés peuvent se les procurer sur le site de vente en ligne Etsy.