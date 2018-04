Importante acquisition pour Transcontinental aux États-Unis

Transcontinental accentue son incursion dans le domaine de l’emballage avec l’acquisition de la compagnie américaine Coveris Americas pour 1,32 milliard $ US (environ 1,72 milliard $) qui appartenait à Sun Capital Partners.

Transcontinental a affirmé par communiqué lundi matin que cette entreprise basée à Chicago est «l'un des dix plus importants transformateurs d'emballages souples et d'autres produits à valeur ajoutée en Amérique du Nord, selon les revenus pour son exercice financier clos le 31 décembre 2017».

Transcontinental a précisé que cette importante transaction «marque un tournant dans les 42 ans d'existence» de la compagnie.

«Cette transaction vient cristalliser notre virage stratégique vers l'emballage souple et solidifier notre engagement envers notre croissance profitable, a affirmé Isabelle Marcoux, présidente du conseil de Transcontinental. Nous sommes convaincus que cette acquisition transformationnelle sera un important pôle de création de valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes.»

Coveris Americas fabrique notamment des produits comme des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des pellicules d’emballage en plastique et des étiquettes. Elle emploie plus de 3100 employés dans 21 usines, en majorité en Amérique du Nord, mais aussi au Guatemala, en Équateur, au Royaume-Uni, en Chine et en Nouvelle-Zélande. Pour l’exercice de 2017, Coveris Americas a engrangé des revenus de 966 millions $ US.

«L'acquisition de Coveris Americas confère de la profondeur à notre plateforme existante qui s'élargit de façon significative. D'ailleurs, nos activités d'emballage souple devraient constituer notre plus importante division sur le plan des revenus pro forma de l'exercice financier 2017 de TC Transcontinental», a souligné François Olivier, président et chef de la direction de la compagnie montréalaise.

«Cette transaction vient compléter et bonifier notre offre de produits existante dans plusieurs marchés de l'emballage souple, incluant les produits laitiers, la nourriture pour animaux et les produits de consommation. En outre, elle nous permet de faire notre entrée sur de nouveaux marchés attrayants tels que l'agriculture, les boissons et les protéines», a-t-il précisé.

La compagnie québécoise financera cette transaction grâce à ses liquidités, ainsi qu’à des prêts de la CIBC et la Banque Scotia.