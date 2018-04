La piste cyclable et piétonne du pont Jacques-Cartier ouverte

La piste cyclable et piétonne du pont Jacques-Cartier, qui relie Montréal à la Rive-Sud, est ouverte depuis lundi matin, et ce, pour le reste de la saison.

C’est ce qu’a indiqué la société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI), sur Twitter, lundi.

Le 24 mars dernier, une vingtaine de manifestants s’étaient déplacés à l’entrée nord du pont Jacques-Cartier pour demander que la piste multifonctionnelle soit ouverte à longueur d’année.

«Le traitement réservé aux piétons et cyclistes est discriminatoire et contraire aux politiques du gouvernement fédéral visant à réduire les GES et de promouvoir la vie active», écrivait l’Association des piétons et cyclistes du pont Jacques-Cartier (APC-PJC), par communiqué.

L’hiver dernier, PJCCI a mis sur pied un projet pilote d’entretien hivernal, mais seulement sur un segment limité de la piste, soit entre Longueuil et l’île Sainte-Hélène. Si le projet-pilote donne des résultats concluants, il est possible que la piste cyclable et piétonne soit ouverte l’hiver prochain, avait indiqué l’organisme fédéral.