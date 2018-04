L'Apple Watch d'une victime pourrait permettre d'inculper sa présumée meurtrière

Une Australienne a été arrêtée et accusée récemment d'avoir tué sa belle-mère en septembre 2016 après avoir vraisemblablement été trahie par la montre Apple Watch que portait sa victime, a rapporté la chaîne australienne ABC.

Caroline Nilsson, une jeune femme de 26 ans, avait raconté à la police en septembre 2016 que sa belle-mère, Myrna Nilsson, 57 ans, avait été attaquée et tuée par un groupe d'hommes qui l'aurait suivie chez elle après un incident de rage au volant.

Selon elle, une dispute d’une vingtaine de minutes aurait eu lieu à l’extérieur de la maison avec Mme Nilsson, au terme de laquelle les hommes l’auraient assassinée.

Les hommes seraient ensuite entrés dans la maison et auraient ont ligoté la jeune femme. Le corps de Myrna Nilsson avait été retrouvé dans la salle de lavage de la maison.

La police avait été appelée à se rendre sur les lieux en fin de soirée, après que des voisins eurent aperçu Caroline Nilsson sortir de la maison, toujours entravée.

Or, la procureure affectée au dossier, Carmen Matteo, a mis en doute cette version des faits, la semaine dernière, en présentant en cour les données cumulées par la montre intelligente de Myrna Nilsson, ainsi que le rapporte ABC.

Rythme cardiaque

L'analyse de ces informations montre que le rythme cardiaque de la victime s'est accéléré brutalement, ce qui correspondrait au moment de l'agression, pour ensuite diminuer, possiblement au moment où elle a perdu connaissance.

La montre a cessé d'enregistrer le rythme cardiaque de Myrna Nilsson environ sept minutes après le début de l'agression, ce qui lève un doute sur la dispute d'une vingtaine de minutes évoquée par Caroline Nilsson.

Un voisin qui rentrait chez lui au moment où se serait produite la dispute a aussi témoigné n'avoir jamais aperçu le prétendu groupe d'hommes ou son véhicule à proximité de la maison de Myrna Nilsson.

Ces éléments ont donc convaincu la police et la poursuite de déposer des accusations contre la jeune femme. Cette dernière a plaidé non coupable et sera de retour en cour le 13 juin.