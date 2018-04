Le cannabis médical diminuerait les prescriptions d'opioïdes

La légalisation du cannabis dans certains États américains a eu pour effet de faire chuter le nombre de prescriptions d'opioïdes dans ces États, rapporte une étude publiée mardi le «Journal of the American Medical Association».

Tout comme le Canada, les États-Unis sont aux prises avec un grave problème de surdoses mortelles liées à la consommation d'opioïdes, comme le fentanyl. Or, selon les chercheurs l’université de Géorgie, les États où le cannabis médical est disponible dans des pharmacies ont vu leur nombre de doses d’opioïdes quotidiennes prescrites chuter de 3,74 millions entre 2010 et 2014. Il s'agit d'une baisse de 14,4% comparativement aux États qui n'autorisent aucune forme de consommation de cannabis médical.

Les États qui se sont dotés d'une loi permettant de faire pousser de la marijuana médicale chez soi, mais pas de l'acheter en pharmacie, ont observé une chute moins importante de 1,79 million, du nombre de doses d’opioïdes quotidiennes annuelles prescrites, ou 6,9%, par rapport aux États sans loi permettant le cannabis.

Le nombre de prescriptions d'hydrocodone et de morphine a tout particulièrement chuté, comparativement à celles d'autres opioïdes comme le fentanyl et l'oxycodone.

Douleurs chroniques

«Cette étude apporte un argument de plus pour démontrer que le cannabis a des vertus médicales. Pour les patients aux prises avec des douleurs chroniques, le cannabis peut être efficace, montre notre travail», a expliqué le directeur de l'équipe de recherche, le professeur David Bradford, en entrevue à CNN.

Les opioïdes font des ravages parmi les utilisateurs de drogues aux États-Unis. Ces médicaments ont fait environ 42 000 morts au sud de la frontière en 2016. Du nombre, 40% des décès avaient été causés par la consommation d'opioïdes prescrits, et non achetés sur le marché noir, a indiqué le centre de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis.

Au Canada, près de 3000 surdoses mortelles liées à la consommation d'opioïdes sont survenues entre janvier et septembre 2017, si bien que Santé Canada s'attend à ce que le bilan annuel frôle les 4000 morts. Si le processus parlementaire se déroule comme prévu, le cannabis devrait être légalisé plus tard dans l’année au Canada.