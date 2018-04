Le père du petit Ariel assure avoir encore plus d’espoir

Trois semaines jour pour jour depuis la disparition de son fils de 10 ans Ariel, Kouadio Frédéric Kouakou ne baisse pas les bras. Le père de famille est persuadé que son garçon est toujours en vie et qu’il a été enlevé.

Aujourd’hui, le SPVM a décidé de mettre fin aux recherches sur la rivière des Prairies en raison de la dangerosité que cela représente pour ses plongeurs. M. Kouakou lui y voit un signe du destin.

«Ça me donne encore plus d’espoir. Au niveau de la rivière, ça n’a jamais été ma thèse. Plus ou moins, c’est ma thèse (celle de l’enlèvement) qui est encore solide», a soutenu le papa d’Ariel devant les caméras cet après-midi.

Niveau spirituel

«Je veux me permettre une petite réflexion à un niveau simplement spirituel. Quand les énergies ne convergent pas, ça ne peut pas donner de résultats. Nous sommes faits de chair et d’esprit. Mon sentiment profond ne m’amène pas vers la rivière des Prairies, même pas ma femme, ni la plus petite, on aurait senti cela. Rien. Pour nous, notre fils est encore en vie», ajoute M. Kouakou.

«Je suis content que le SPVM se retire, car nous allons tous avoir les mêmes énergies qui vont converger. On va aller tous ensemble vers la thèse l’enlèvement. Ma famille et moi leur donnons notre bénédiction. Le Dieu que nous prions, nous lui avons demandé la force de nous donner toute la bénédiction vers l’autre phase, c'est-à-dire l’enlèvement», formule le père.

Seule thèse sur la table

«Notre thèse est vraisemblablement encore la seule sur la table», appuie Kouadio Frédéric Kouakou.

Quelque 700 informations ont été colligées par le SPVM depuis la disparition de l’enfant. Le père du petit rappelle au public qu’il est toujours possible de joindre le 911, Info-Crime ou de se présenter au poste de quartier 10, si jamais quelqu’un sait quelque chose.

Ariel Jeffrey Kouakou a été vu pour la dernière fois au parc des Bateliers, le 12 mars dernier en après-midi.