Leur appartement infesté de scorpions

Voyez ci-dessus un reportage en anglais de KNXV, une chaîne affiliée à CNN

Une femme de Mesa, en Arizona, vit l’enfer et craint pour la sécurité de ses enfants en raison d’une infestation de scorpions, rapporte KNXV, une chaîne affiliée à CNN.

Kayla Balodis, son fiancé et leurs deux jeunes enfants ont emménagé dans un complexe d’appartements il y a six mois. Dès la visite, elle a remarqué des scorpions dans le logement, mais la direction lui a assuré qu’il n’y avait rien à craindre et que leur présence était due au fait que l’appartement était inoccupé depuis longtemps.

«C’est comme un cauchemar, nous vivons dans un cauchemar, c’est infesté et ce n’est pas seulement un ou deux, ils sont partout», clame la jeune femme qui assure s’être plainte de nombreuses fois, sans grand succès.

«Ils font comme s’il n’y avait rien de grave», ajoute-t-elle.

Les scorpions se sont faits plus rares cet hiver, mais ont commencé à revenir avec la hausse des températures.

Armées d’une «black light» et d’un bocal, Kayla et son fiancé sont donc partis à la chasse aux scorpions samedi soir afin d’en capturer le plus grand nombre possible.

C’est sur le long des murs, sur le toit et à la base des arbres que leur chasse a été la plus fructueuse. En vingt minutes, elle raconte en avoir attrapé environ une quarantaine.

Après avoir été contactée par KNXV, la direction du complexe a envoyé un courriel à Kayla Balodis assurant que la situation serait prise en charge rapidement.

Trop peu, trop tard

Malgré la réponse de la direction, la mère de famille souhaite seulement quitter l’appartement pour la sécurité de ses enfants.

«Je ne peux pas vivre comme ça, j’ai peur que l’été arrive parce que nous avons emménagé au mois de septembre et nous avons eu des problèmes, alors je n’imagine pas ce que ce sera cet été».