Montréal passe un contrat avec un trappeur

Devant le nombre croissant de plaintes concernant la présence de coyotes, Montréal a décidé de conclure un contrat avec un trappeur.

La métropole a accordé un contrat de 30 000 $ à une entreprise pour des services de pistages et de trappage de coyotes sur l’ensemble de son territoire. Dans une copie du document obtenue par «24 Heures», la Ville indique vouloir mener des interventions pour capturer les coyotes menaçants.

Le coyote est présent depuis plusieurs années sur l’île de Montréal, mais il semblerait que ce dernier est devenu menaçant pour les animaux domestiques et parfois même pour les citoyens au cours de la dernière année. Dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, la situation serait sans précédent, selon la mairesse.

«Les gens ont peur pour eux, mais surtout pour leurs enfants, indique Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

«Le problème a commencé, a-t-elle poursuivi, quand des gens se sont mis à nourrir les coyotes en 2017. On ne devrait jamais faire ça, c’est la raison principale pour laquelle ils se sont mis à attaquer et ne plus avoir peur des humains. »

Trapper et pister

Montréal a approuvé la semaine dernière un contrat de 29 228 $ avec le Groupe Prévost-Fortin pour piéger et suivre les coyotes.

«Au cours des prochains mois, elle [Montréal] travaillera à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion du coyote urbain avec ses partenaires. Néanmoins, des interventions visant à capturer les coyotes susceptibles de constituer une menace immédiate doivent également être mises en œuvre », peut-on lire dans le contrat.

Émilie Thuillier, qui s’occupe du dossier au sujet des coyotes à Montréal en plus d’être mairesse de son arrondissement, mentionne que les plaintes sont nombreuses actuellement.

«Le problème, c’est qu’on ne sait pas si les plaintes concernent le même coyote, affirme Mme Thuillier. Les services d’un trappeur professionnel vont nous permettre de les identifier et d’agir en conséquence.»

Pas de relocalisation

Aucun coyote ne devrait être relocalisé, indiquent le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que Projet Montréal.

Toutefois, Émilie Thuillier n’a pas été en mesure d’indiquer concrètement ce qui se déroulera avec les coyotes une fois piégés. «La mise en œuvre du plan de gestion des coyotes urbains est toujours en développement», explique-t-elle.

Le Groupe Prévost-Fortin a décliné une demande d'entrevue et a refusé de spécifier son rôle dans le contrat conclu avec la ville.

Plus de détails seront divulgués au cours des prochaines semaines par Projet Montréal. On assure qu’on misera avant tout sur l’éducation de la population pour permettre la bonne cohabitation avec les animaux.

Les citoyens sont invités à collaborer avec la Ville de Montréal en signalant la présence de coyotes à S.O.S. Braconnage au 1-800-463-2191.