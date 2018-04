Abandon des poursuites criminelles contre la MMA

Comme on s'y attendait, le Directeur aux poursuites criminelles abandonne les procédures contre la compagnie ferroviaire Montreal, Maine & Atlantic (MMA) à l’origine de la tragédie de Lac-Mégantic.

La Cour Supérieure a autorisé mardi le retrait des accusations de négligence criminelle causant la mort de 47 personnes en juillet 2013.

Compte tenu des verdicts d'acquittement prononcés au criminel contre les trois ex-employés de la compagnie de chemin de fer en janvier dernier, la poursuite croit qu'il serait difficile de prouver la responsabilité de la MMA.

Il serait illogique de tenir un procès alors que l'entreprise n'a pas d'avocat et est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec ses créanciers. La compagnie n'a plus aucun actif et n’a pas d'intérêt à se défendre. Advenant sa culpabilité et l'imposition d'une amende, il aurait été impossible d'obtenir une exécution de jugement contre elle.

Cet arrêt des procédures prononcé, et le fait que la poursuite ait annoncé qu'elle n'irait pas en appel des acquittements du chef de train Thomas Harding, de l’ex-contrôleur ferroviaire Richard Labrie et du superviseur Jean Demaître met ainsi fin à cette saga judiciaire qui dure depuis 2013.