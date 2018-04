Andie Duquette vise le marché américain

Andie Duquette tentera l’aventure américaine avec son deuxième album, «Here We Are».

La candidate de la première saison de «La Voix» a signé une entente avec Spectra Music Group qui permettra la sortie de son plus récent opus anglophone country-rock aux États-Unis à compter du 20 avril.

Parmi ses rangs, la compagnie compte les formations Leon & The Peoples et Narrow Plains, ainsi que la chanteuse Nik West.

Disponible au Québec depuis l’automne, l’effort «Here We Are» d’Andie Duquette comprend les extraits «Nothin’ On Me» et «Wrong Wrong Wrong».

Créé en français, le premier album de la jeune auteure-compositrice-interprète, «Tout le contraire», est quant à lui disponible depuis 2015.