Des centaines de camions rendent la vie infernale à des citoyens de Varennes

Les camions transportant de la pierre de remblai destinée à l’échangeur Turcot ont rendu la vie impossible à de nombreux citoyens de la ville de Varennes, en Montérégie.

Exaspérés par la situation invivable, et à bout de recours, les citoyens ont obtenu une injonction interlocutoire devant la Cour permettant de limiter la circulation des camions.

Le problème ne date pas d’hier, déjà en 1987, la problématique des nombreux camions avait été soulevée.

Des citoyens, de pair avec la Ville, avaient demandé au MTQ une voie de contournement évitant aux véhicules lourds de passer près de la douzaine de résidences affectées.

À l’époque, 200 camions y circulaient quotidiennement. Aujourd’hui, ce nombre atteint 400 camions par jour. En entrevue à Mario Dumont, Richard Duff, l’un des plaignants, a expliqué que les démarches n’ont pas cessé au cours des dernières années afin de mettre en place une voie de contournement qui permettrait de faire passer les camions sur une voie les amenant directement à l’autoroute.

«En 2016, c’est la goutte qui a fait déborder le vase. Du mois de mai jusqu’à la fin de l’automne, on a eu des belles journées à 330 camions sur une période de 24 heures.

C’est plus qu’un camion à la minute. Jour et nuit», a expliqué M. Duff en entrevue. «C’est là que la panique a pogné. On n’a pas été avertis non plus», assure-t-il.

Si plusieurs croyaient que c’était une période temporaire, le passage de camions n’a pas cessé.

«Ça commençait le lundi matin à 6h et ça finissait le vendredi soir à minuit», précise M. Duff. Les citoyens qui financent les démarches judiciaires ont gagné une première bataille. Les camions ne pourront plus circuler la nuit, le soir et les fins de semaine.

«Au moins on va pouvoir dormir et avoir une vie normale». Sur le rang où passent les véhicules, des enfants ne dorment pas ou qui dorment avec des bouchons dans les oreilles, des gens ont fait des dépressions.

«T’as plus de vie! Oubliez les BBQ le soir. Traverser la rue pour aller chercher ton courrier ça peut prendre 10 à 15 minutes! C’est comme le supplice de la goutte», exemplifie M. Duff. Cette injonction permettant aux citoyens d’avoir une meilleure qualité de vie risque toutefois de retarder les travaux de Turcot.

«Ils savaient tout cela, le nombre de camions qui passerait, dès le début. Ils auraient pu le prévoir. Personne n’a jamais tenu compte de nous autres. (...) À Varennes, tu ne peux pas passer ta tondeuse la nuit, mais les industries peuvent continuer de fonctionner. Il n’y a rien qui les empêchent, je ne le comprends pas», conclut le citoyen.