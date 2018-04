L'ex-chroniqueur Vincent Marissal a assuré lors de son annonce officielle que sa candidature dans la circonscription de Rosemont ne diviserait pas le vote souverainiste comme l’a laissé entendre le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, la semaine dernière.

Le candidat a parlé une première fois mardi devant public en tant que candidat de Québec solidaire. Il a affirmé qu’il était important pour lui de se présenter chez lui.

Vincent Marissal assure qu’il est là pour gagner et qu’il ne craignait pas de diviser le vote en faveur des libéraux.

«Je ne veux pas diviser le vote. Je veux recueillir le vote, a-t-il affirmé. Je vais laisser les calculs stratégiques à M. Lisée et le vote aux électeurs et aux électrices de Rosemont.»

M. Marissal a parlé de sa longue réflexion avant de choisir de se joindre à QS.

«Québec solidaire, peut-être que ça surprend, a-t-il dit. Oui, on va se le dire, la pente est raide et il y a beaucoup de travail à faire. Ça me motive encore plus ça que d’aller avec un parti premier dans les sondages ou qui a le vent dans les voiles. De toute façon, le vent, des fois, ça vire de bord.»