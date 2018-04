*** Sherry Nunes a été retrouvée saine et sauve par la police de Laval mardi après-midi ***

Au lendemain de la disparition de la jeune Sherry Nunes, ses proches lui ont lancé un cri du cœur pour qu’elle revienne à la maison.

L’adolescente de 15 ans, qui manque à l’appel depuis lundi soir à Laval, aurait fait une fugue selon sa marraine Sylvie Hébert.

«Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Peut-être des mauvaises influences, mais elle ne sort presque jamais. Elle est tout le temps avec nous», a-t-elle confié à TVA Nouvelles.

Accompagnée du père de la jeune, la femme implore sa nièce de revenir à la maison.

«Je t’en supplie! Reviens à la maison mon enfant. Je t’aime! On va prendre soin de toi comme toujours», s’est-elle exclamée.

Une lettre inquiétante

Avant de disparaître, Sherry Nunes a laissé une lettre destinée à ses proches dans laquelle elle a notamment écrit «Je t’aime papa».

D’autres propos dans la lettre font craindre le pire au père et à la marraine de l’adolescente.

«Si tu nous vois, Papa et moi on est là. On va toujours être là. Tu le sais. Reviens à la maison», a-t-elle lancé.

Toute information pouvant permettre de retrouver l’adolescente peut être transmise au 450-662-INFO (4636) ou directement au 911.