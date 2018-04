Malgré les manifs, Labeaume voit des bénéfices pour Québec

Le maire de Québec s'inquiète peu des manifestations prévues en marge du G7 et voit dans l'événement une occasion de faire voir sa ville au monde. «La terre entière sera ici.»

M. Labeaume ne craint pas que l'image de Québec soit entachée si des manifestations se tiennent dans la capitale en marge du rendez-vous international. «Tout le monde est habitué. À chaque G7 il y a des démonstrations. Alors il n'y a rien de nouveau là-dedans. Moi j'y vois surtout un bénéfice. Cette semaine, je vais en savoir un peu plus sur le nombre de journalistes qui sont en ville, mais la terre entière est ici. Ces journalistes pour beaucoup arrivent quelques jours avant et ils font des "features". Ils auront la possibilité de faire voir au monde entier la beauté et les avantages de notre ville.»

Régis Labeaume a toujours l'intention de se faire rembourser chaque sou dépensé pour la sécurité dans le cadre du G7, a-t-il martelé mardi. Il rencontre d'ailleurs Peter Boehm, le «sherpa» canadien pour G7, cette semaine. «On va refaire le point. [...] On ne veut pas avoir de coût là-dedans.»

Il s'attend à ce que son service de police «maintienne l'ordre, mais qu'il protège surtout nos citoyens et nos commerçants».

Le député libéral fédéral Joël Lightbound croit lui aussi que Québec a tout à gagner à accueillir dans ses environs un tel sommet. «Je vois plus de bénéfices. C'est une vitrine incroyable pour la ville de Québec et pour la grande région de Québec. Ça va mettre la grande région de Québec à l'attention du monde entier.»

Pour les coûts, le député a souligné que le dernier budget fédéral a prévu 100 millions $ pour l'organisation du G7, mais a indiqué que les détails sur les compensations éventuelles n'ont pas été précisés à ce stade-ci.