Manger au resto pourrait mettre à risque votre santé

Le plaisir de passer une soirée au restaurant sans se casser la tête à cuisiner pourrait hypothéquer votre santé et perturber vos hormones.

Voilà ce qu’avance une nouvelle étude publiée dans The Journal Environment International.

Manger au resto augmenterait selon les chercheurs votre exposition à un groupe de produits chimiques dangereux appelés phtalates.

L’étude montre que les gents qui mangent au restaurant et dans les fast-foods ont un taux de phtalates 35% plus élevé dans le sang que ceux qui cuisinent et mangent à la maison, rapporte CNN.

Problèmes de fertilité

Depuis des années, les chercheurs savent que les aliments renfermant un haut niveau de phtalates sont liés à des malformations de naissance.

Maintenant, les scientifiques soupçonnent que les phtalates perturbent le système endocrinien et sont liés à des problèmes de fertilité.

Les chercheurs croient que les aliments sont contaminés par leurs contacts avec des gants et des contenants de plastique.

Ces produits chimiques se retrouvent aussi dans les parfums, les produits pour les cheveux en vaporisation et les shampooings.

La bonne nouvelle est que les phtalates demeurent dans le corps humain seulement une journée.