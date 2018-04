Trois ans de pénitencier pour un père abuseur: «ça n’a aucun bon sens!»

Un homme coupable d’avoir fait des attouchements sexuels sur deux de ses belles-filles et sur sa propre fille a écopé d’une sentence qui a fait bondir le chroniqueur Richard Martineau.

L’individu de 44 ans a été condamné à trois ans de pénitencier. Une sentence loin d’être suffisamment sévère, selon le commentateur Richard Martineau, qui l’a dénoncée lors de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec matin.

Le condamné a abusé des fillettes qui avaient entre 5 et 9 ans au départ, et ce pendant une décennie. Ses victimes sont encore aujourd’hui profondément troublées par les années d’attouchements.

«Ça n’a aucun bon sens. Regardez Vincent Lacroix, 12 ans de prison pour avoir fraudé! Il n’a agressé personne. Dans mon livre à mois, des agressions sexuelles sur des enfants c’est pas mal plus grave qu’une fraude», donne en exemple le commentateur.

Il évoque également le scandale Cinar pour fraude et plagiat.

«Ronald Winberg de Cinar, 9 ans de prison...!»

Selon Richard Martineau ces sentences bonbons risquent d’ébranler solidement la confiance du public dans notre système judiciaire.

«Ça fait des années que Pierre-Hugues Boisvenu le sénateur, se bat pour des peines minimales plus sévères, plus longues. On parle d’enfants traumatisés, de tentatives de suicide...»

Il donne l’exemple d’un homme trouvé coupable d’avoir agressé ses enfants en Afrique du Sud.

«Il a eu 45 ans de prison! On ne niaise pas. Ici trois ans, puis on sait que s’ils sont gentils ils sortent au tiers de leur peine», se désole le chroniqueur.