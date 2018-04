Une peine de 150 ans équivaut à une «peine de mort par incarcération»

Les avocats d’Alexandre Bissonnette, qui a plaidé coupable la semaine dernière à six accusations de meurtre au 1er degré et à six accusations de tentative de meurtre, estiment qu’une peine de 150 ans de détention équivaudrait à «une peine de mort par incarcération» pour leur client.

C’est ce que Me Charles-Olivier Gosselin et Me Jean-Claude Gingras ont entre autres soulevé dans une requête concernant l’inconstitutionnalité des peines qui, depuis décembre 2011, peuvent être imposées de manière consécutive dans le cas de meurtre.

La demande qu’ils entendent présenter au juge François Huot pour leur client en sera plutôt une «d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libration conditionnelle avant 25 ans».

Peine irrationnelle

Selon les avocats de Bissonnette, «l’imposition de période consécutive d’inadmissibilité à la libération conditionnelle n’a pas de lien rationnel avec l’objectif poursuivi par le législateur et ne respecte pas le critère de l’atteinte minimale aux droits et libertés qui sont brimés».

L’article 745.51 du Code criminel prévoit que le Tribunal peut ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation de meurtre soient purgées de façon consécutive.

Toujours selon le Code, «le Tribunal, en exerçant sa discrétion, ne peut que cumuler des périodes d’inadmissibilité (...) de vingt-cinq années».

Or, selon les avocats, cette discrétion devient «partielle et incomplète, car elle limite indûment la discrétion du Tribunal en l’empêchant (...) d’imposer une peine proportionnelle et individualisée à la situation personnelle du délinquant et aux faits particuliers de l’affaire».

«Même si le législateur accorde une discrétion au Tribunal d’imposer ou non des périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, cette discrétion est limitée de manière excessive puisqu’elle l’oblige à imposer une durée minimum de 50 années s’il considère que les périodes d’inadmissibilités doivent être purgées consécutivement», ont souligné les avocats de Bissonnette.

Mort par incarcération

Les avocats ont également mentionné que «la simple possibilité que le Tribunal puisse imposer une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 150 ans serait «excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine» et que cela équivaudrait «à une peine de mort par incarcération».

«L’effet de cette peine serait exagérément disproportionné par rapport à ce qui est approprié à un point tel que les Canadiens considéreraient cette peine odieuse et intolérable», ont-ils rappelé.

Ils ont également soumis qu’il existe «une protection de l’espoir» en droit canadien, protégeant ainsi «tous les délinquants d’une incarcération perpétuelle non compréhensible en fait et en droit».