Une tempête de sable balaie la Chine

Une énorme tempête de sable balaie le nord-ouest de la Chine depuis la fin de semaine, affectant à la baisse la qualité de l’air et réduisant également la visibilité.

Le taux de PM10 en suspension dans l’air (particules fines, d’un diamètre inférieur à 10 micromètres) a atteint les 8000 milligrammes par mètre cube dans certains endroits, forçant les autorités à émettre une alerte orange, la deuxième plus grave sur une échelle de quatre.

La tempête de sable pourrait perdurer jusqu’à mercredi matin, a indiqué le bureau météorologique.

«L’air ambiant sent la poussière même si je porte un masque... C’est tellement désagréable, j’espère que le soleil va réapparaître bientôt», a commenté une résidente, Chen Wenwen, à l’agence Reuters.

La population a été invitée à demeurer à l’intérieur, à fermer portes et fenêtres, et à porter des masques et des foulards s’il fallait s’aventurer à l’extérieur.