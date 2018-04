À quand de nouveaux brise-glaces à la Davie?

Une certaine impatience est palpable, dans la région de Québec, à la veille d'une visite de Justin Trudeau. Les négociations entre Ottawa et le chantier Davie piétinent, et ce, même si Ottawa a près de cinq milliards dans ses coffres pour le renouvellement des navires de la Garde côtière.

En janvier, le premier ministre annonçait le début de négociations avec le chantier Davie pour la conversion de brise-glaces. Deux mois et demi plus tard, non seulement rien n'a encore abouti, mais les pourparlers stagnent, au grand dam des employés et des fournisseurs.

«On est en train d'assister actuellement à une saignée au niveau des emplois à la Davie, mais aussi auprès des fournisseurs, souligne Pierre Drapeau, président de l’Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada. 700 postes ont été coupés chez les fournisseurs.»

Le problème n'aurait rien à voir avec l'argent. Un document fédéral fait état de 7 milliards en investissements prévus depuis 2005 pour renouveler la flotte de la Garde côtière. En date du mois dernier, il restait 4,8 milliards de dollars à dépenser selon Pêches et Océans Canada.

«Ce que je trouve rassurant, c’est que le gouvernement a les moyens de ses ambitions, c’est-à-dire de pallier à une carence opérationnelle des navires de la garde-côtière», indique Frédérik Boisvert, porte-parole du Chantier Davie.

«Les fournisseurs se questionnent maintenant: avec autant d'argent, pourquoi la décision tarde tant?», explique Pierre Drapeau.

Justin Trudeau appelle à la patience.

«Nous sommes très contents de pouvoir regarder si on peut continuer à travailler avec eux, mais ça prend des négociations pour s'assurer qu'on est en train de faire la bonne chose pour les Forces, pour la Garde côtière», déclare le premier ministre.

En coulisse, on raconte que certains fonctionnaires fédéraux s'opposent à l'octroi de contrats au chantier de Lévis.

«On demande à ce que nos élus, dont le premier ministre, puissent se tenir debout devant, justement, les gens qui sont anti-Davie, les hauts fonctionnaires», soutient Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec– Chaudière-Appalaches (CSN).

«Le leadership, c'est d'arriver et de dire aux fonctionnaires, à l'administration publique: "Écoutez, ce dossier-là, cette proposition de Davie est intéressante. On la veut, on la fait.", affirme Pierre Paul-Hus, député conservateur de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles.

Parions que le premier ministre entendra parler de ce dossier lors de sa visite à Québec jeudi.