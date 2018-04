Des signes et des insignes au SPVM?

Des policiers qui portent le turban ou des policières qui portent un hijab. Ça existe au sein de plusieurs corps policiers au pays, dont Toronto.

Un élu montréalais, Marvin Rotrand, revient à la charge et demande au SPVM d'intégrer le hijab et le turban dans leur uniforme pour, écrit-il, «faciliter l'accès à l'emploi des femmes musulmanes et des hommes sikhs» qui voudraient devenir policiers à Montréal.

«Moi, je suis très, très ouverte à cette proposition-là», a dit Valérie Plante en point de presse. L'ouverture de la mairesse de la métropole à cette proposition ne passe pas auprès de l'opposition à Québec.

«C'est inquiétant. La position de la CAQ est très claire: si on a dans six mois un gouvernement de la CAQ, nous, on va adopter une loi pour interdire les signes religieux aux personnes en autorité», formule François Legault.

«Montréal, là, c'est pas une île toute seule qui est pas reliée à rien. Montréal, c'est le coeur de la métropole d'une société québécoise qui a décidé que c'était la laicité, sa façon de faire», dit pour sa part la porte-parole en matière de laïcité, Agnès Maltais.

L'ex-bâtonnière de Montréal constate quant à elle que la province fait du sur-place dix ans après le rapport Bouchard-Taylor qui concluait entre autres que les gens en autorité, juges ou policiers, ne devaient pas porter de signes religieux.

«Il y a eu tout un cheminement au Québec qui a mené vers la laïcité de fait que nous avons, mais là, il faut l'asseoir un peu plus et on ne doit pas décider ça à la pièce», fait valoir Me Julie Latour.

Au Service de police de la Ville de Montréal, on nous dit qu'il n'y a jamais eu de demande pour qu'un policier puisse porter hijab ou turban. Quant à la Loi sur la neutralité religieuse de l'État, elle permet que des policiers portent turban ou hijab tant que le service est donné à visage découvert.