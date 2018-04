La CAQ réorienterait le bureau de projet du 3e lien

Pour gagner du temps, un gouvernement de la CAQ recentrerait la zone d’étude du 3e lien à l’est, dans le secteur de l’île d’Orléans, promet Éric Caire, qui accueille positivement l’arrivée d’un ingénieur d’expérience aux commandes du bureau de projet.

«Véronyque Tremblay [la ministre déléguée aux Transports] peut bien rire de moi avec mes études des années 70, mais ça reste qu’il y a une dizaine d’études qui ont été faites depuis 1956, et à toutes les fois, la conclusion, c’était que le troisième lien devait se faire dans le coin de l’île d’Orléans», a expliqué le député caquiste de La Peltrie, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Les experts qui ont étudié le 3e lien à l’est, «ça ne doit pas être tous des caves», a souligné M. Caire.

Selon lui, quand on ajoute à cela «la façon dont l’autoroute 40 a été dessinée», tout semble indiqué pour que le 3e lien entre Québec et Lévis soit situé dans ce secteur, et pas ailleurs.

Le choix logique

À l’heure actuelle, le territoire d’étude indiqué dans l’appel d’offres lancé en décembre dernier pour la réalisation de l’étude d’opportunité sur le 3e lien – et dont le contrat tarde à être octroyé – s’étend de Saint-Augustin à la Côte-de-Beaupré.

«Y a-tu quelqu’un qui pense sérieusement qu’on va faire le 3e lien dans le secteur de Saint-Augustin ? Voyons donc ! [...] La logique géographique veut que ce soit dans le secteur de l’île d’Orléans, croit le député caquiste, et la logique économique pour connecter les centres-villes de Lévis et de Québec aussi.»

C’est notamment en resserrant la zone d’étude du projet de 3e lien qu’il sera possible de commencer à construire dans un prochain mandat de gouvernement, comme le promet la CAQ, croit M. Caire.

«On va revoir le mandat et on va dire : écoutez, sur la base de ce qui a été fait dans les 70 dernières années, proposez-nous des scénarios dans le secteur de l’île d’Orléans, ça, c’est clair», a-t-il assuré.

«Bonne nomination»

Quant à l’arrivée de Richard Charpentier à la tête du bureau de projet du 3e lien, il s’agit d’une «bonne nomination», reconnaît M. Caire. Il s’étonne toutefois que l’information ait fait surface en plein congé pascal.

Comme révélé par «Le Journal de Québec», vendredi, M. Charpentier, un ingénieur qui roule sa bosse au ministère des Transports depuis les années 80, a succédé en janvier à Stéphane Dallaire, un haut fonctionnaire au passé libéral qui assurait la direction du bureau de projet depuis sa mise sur pied l’été dernier.