La chaîne de magasins à rabais Miniso débarque au Québec

La chaîne de magasins à rabais Miniso vise l’ouverture de 30 magasins d’ici deux ans au Québec. La première succursale québécoise ouvrira à la fin avril sur la rue Sainte-Catherine, a appris Le Journal de Montréal.

«Ce sera une expansion très rapide. On souhaite ouvrir jusqu’à 30 magasins d’ici deux ans au Québec», a confirmé le responsable du développement de Miniso au Québec, Jim Lelidis.

Selon ce dernier, le plan de croissance de Miniso au Québec prévoit l’ouverture d’au moins 5 magasins d’ici la fin de l’été dans la région de Montréal.

Miniso prévoit ouvrir deux magasins sur la rue Sainte-Catherine au cours des prochaines semaines alors que des ouvertures sont prévues un peu plus tard à Place Vertu, à Pointe-Claire, à Laval. Les Galeries Saint-Bruno sont également dans la mire du détaillant.

Après Montréal, la ville de Québec est dans le radar de Miniso. Le détaillant a indiqué être activement à la recherche d’emplacements stratégiques dans la capitale.

D’ici là, Miniso dit être en plein processus d’embauches. Des dizaines de postes sont offerts pour ses magasins de la métropole. Chaque succursale de Miniso emploie entre 8 à 12 personnes.

500 magasins au pays

Miniso, qui a ouvert l’an dernier son premier magasin à Vancouver, prévoit ouvrir jusqu’à 500 succursales au Canada. Le détaillant compte déjà plus de 20 magasins en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario.

Miniso pourrait s’attaquer à des joueurs bien établis du commerce de détail au pays. Son offre s’apparente à celle de Dollarama, Tigre Géant et Joe Fresh.

D’après des analystes, les consommateurs seront gagnants alors que les détaillants se battront pour gagner des parts de marché en offrant des prix très bas.

De 2,99 $ à 34,99 $

Dans ses magasins, Miniso offre jusqu’à 40 000 produits de maison qui vont des cosmétiques, aux accessoires de mode en passant par des articles de cuisine, de pharmacie, d’électronique et de papeterie. Les prix des articles vendus varient entre 2,99 $ et 34,99 $.

Dans certains magasins, Miniso entend également offrir de la nourriture à ses clients.

Le détaillant chinois connaît une croissance fulgurante partout sur la planète avec ses 2400 magasins ouverts. Son chiffre d’affaires a doublé un en an et avoisine les 2 milliard $US. Le détaillant ouvre environ 80 magasins chaque mois dans le monde.

Miniso n’est d’ailleurs pas le seul détaillant asiatique à vouloir prendre de l’expansion au Canada.

Les détaillants japonais Uniqlo et Muji, déjà présents au pays, seraient également à la recherche d’espaces commerciaux au Québec.