La tireuse de YouTube portée disparue par sa famille avant la fusillade

***Voyez ci-dessus le reportage de CNN sur le sujet (en anglais)***

La femme qui a ouvert le feu au siège social de YouTube avant de se suicider a été confrontée par les policiers quelques heures avant la fusillade.

Nasim Aghdam a été trouvée en train de somnoler dans sa voiture la veille après que sa famille ait signalé sa disparition, selon des informations rapportées par le New York Post.

Le père de Nasim Aghdam, 38 ans, a indiqué à des policiers que sa fille se rendrait peut-être chez YouTube, près de San Francisco, parce qu'elle «détestait» l'entreprise, a rapporté The Press-Enterprise.

Malgré l’avertissement du père, la police de Mountain View a dit à la famille, vers 2 heures du matin mardi, que tout était «sous contrôle».

Nasim Aghdam se trouvait dans un stationnement à environ 62 kilomètres du siège social. «Nos agents ont pris contact avec la femme après que la plaque d'immatriculation de son véhicule ait correspondu à celle d'une personne disparue du sud de la Californie», a déclaré la porte-parole de la police, Katie Nelson.

«La femme nous a confirmé son identité et a répondu aux questions. À la fin de notre discussion, sa famille a été avisée qu'elle avait été localisée.»

Militante végétalienne d'origine iranienne

Quelques heures plus tard, la femme a ensuite blessé gravement trois personnes avec une arme de poing, avant de s’enlever la vie. «Elle était en colère», a déclaré Ismail Aghdam au Bay Area News, parce que l'entreprise avait censuré son contenu et cessé de la payer.

Les YouTubers peuvent être payés pour les publicités accompagnant leurs vidéos, mais l'entreprise «démonétise» certaines chaînes pour diverses raisons, ce qui signifie que les annonces ne sont pas diffusées avant leurs vidéos. Son père, propriétaire d'une entreprise d'électricité, a déclaré que la famille ignorait qu'elle possédait une arme à feu. La famille originaire d’Iran s’était installée en Californie en 1996.

Certains enquêteurs de police se demandent si la femme visait une personne en particulier, possiblement un petit ami.

L'une des victimes un homme de 36 ans est dans un état critique, a déclaré un porte-parole de l'hôpital général de San Francisco. Une femme de 32 ans était dans un état grave et une femme de 27 ans dans un état stable, a précisé le porte-parole. Ismail a déclaré que sa fille était une activiste végétalienne et amoureuse des animaux qui ne tuait même pas les fourmis qui ont envahi la maison familiale quand elle était jeune.

Selon les registres de l'État, elle avait créé une organisation caritative appelée Peace Thunder Inc. pour «éduquer les gens sur la cruauté envers les animaux, la pollution de l'environnement» et d'autres causes.

«Pour moi, les droits des animaux sont égaux aux droits de l'homme», a-t-elle déclaré à l'Union-Tribune de San Diego lors d'une manifestation du People for the Ethical Treatment of Animals en 2009. Les pages YouTube, Facebook et Instagram d'Aghdam ont toutes été supprimées depuis la fusillade.