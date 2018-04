L'Autriche veut interdire le port du voile en maternelle et primaire

Le gouvernement autrichien du conservateur Sebastian Kurz, allié à l'extrême droite FPÖ, a indiqué mercredi préparer une loi à valeur de «symbole» pour interdire le port du voile aux fillettes au jardin d'enfants et à l'école primaire.

Le projet de texte devrait être finalisé avant l'été, a précisé le ministre de l'Éducation Heinz Faßmann lors du conseil des ministres, expliquant qu'il voyait dans cette initiative «une mesure symbolique», indépendamment du nombre d'enfants concernés dans les écoles maternelles et primaires.

L'idée d'interdire le voile dans ces sections avait été lancée ce week-end par le vice-chancelier et dirigeant du FPÖ Heinz-Christian Strache, au nom de la politique d'intégration: les fillettes, «au moins jusqu'à leur dixième année, doivent être protégées» et pouvoir «s'intégrer et évoluer librement».

«Nous voulons que toutes les fillettes aient les mêmes chances en Autriche», a justifié Sebastian Kurz, 31 ans, sur la radio Ö1, disant vouloir éviter la formation de «sociétés parallèles». Une partie des mesures de ce futur paquet législatif sur l'enfance nécessitera une majorité des deux tiers et donc des voix de l'opposition.

Selon le quotidien Kurier, qui a interrogé le ministère de l'Éducation et des experts, il n'existe pas d'estimation du nombre de fillettes portant le voile dans les sections visées par le projet.

Pour Carla Amina Baghajati, porte-parole de la Communauté musulmane en Autriche (IGGIÖ), l'importance donnée à cette question est disproportionnée : «C'est un sujet marginal», explique-t-elle, misant sur le «dialogue» avec les écoles où la question peut se poser.

Les débats sur l'immigration et l'intégration ont été au centre de la campagne législative autrichienne à l'automne, alors que ce pays de 8,7 millions d'habitants a enregistré plus de 150 000 demandes d'asile, représentant près de 2% de sa population, à la suite de l'afflux de réfugiés de 2015-2016.