Les sinistrés de L’Île-Bizard se préparent au pire

La neige lourde et la pluie tombée mercredi matin inquiètent au plus haut point les sinistrés des inondations de l'an dernier. À L'Île-Bizard, certains ont déjà ressorti leur équipement d'urgence.

Plusieurs résidents rencontrés par TVA Nouvelles se préparaient au pire en sortant et en activant leurs pompes.

Une soixantaine de pompiers et des préventionnistes ont d'ailleurs cogné à plus de 3000 portes au cours des dernières heures pour sensibiliser et informer les citoyens qui pourraient subir des inondations.

«On leur pose des questions, à savoir si les gens sont prêts, s'ils ont porté des actions, s'ils ont acheté des poches de sable et s'ils sont munis de leur trousse de 72 heures également, pour être autonomes dans les premiers jours», explique Louise Desrosiers du Service de sécurité incendie de Montréal.

