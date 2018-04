Les spectacles de Bon Jovi reportés

La grippe frappe fort au sein de l'équipe de Bon Jovi. Plusieurs membres étant malades, la formation américaine doit reporter ses spectacles prévus ce soir et demain, au Centre Bell, a laissé savoir mercredi le promoteur evenko.

Toujours dans le cadre de leur tournée «This House Is Not For Sale», Jon Jovi et sa bande doivent remettre les pieds dans la métropole les 17 et 18 mai prochain. Les billets déjà achetés seront acceptés pour les nouvelles dates.

C'est donc dire que Travis Cormier, finaliste de «La Voix IV», devra attendre avant de précéder le populaire groupe sur scène. Il avait été choisi pour assurer la première partie du concert annoncé jeudi. La formation montréalaise The Record Breakers avait le mandat de réchauffer la salle ce soir.

Actuellement en pleine tournée nord-américaine pour son plus récent album, Bon Jovi doit faire danser ses admirateurs samedi et dimanche au Prudential Center situé à Newark, dans son État natal du New Jersey.