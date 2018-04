Rappel de jambon de marque Le Gaspésien en raison de la listériose

L'entreprise Les Cuisines Gaspésiennes de Matane a lancé un avis de rappel pour des jambons de marque Le Gaspésien qui pourraient avoir été contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes.

Le rappel vise trois produits: Le P'tit Picnic – Épaule de porc fumée désossée – Fait à la main, vendu en format de 1,5 kg avec les codes BB/MA 2018-MA-20 et BB/MA 2018-MA-24; le Jambon fumé à l'ancienne – Fait à la main avec les codes BB/MA 2018-MA-18 et BB/MA 2018-MA-24 et Le P'tit Classique Jambon fumé avec les codes BB/MA 2018-MA-19, BB/MA 2018-MA-23 et BB/MA 2018-MA-24

Les personnes détenant ces produits, qui ont été vendus partout au Canada, sont invitées à les jeter où à les rapporter en magasin pour obtenir un remboursement.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a précisé qu'aucun cas de maladie associé à ce rappel n'a été rapporté.

Les aliments contaminés par Listeria monocytogenes ne présentent pas d'altérations visibles ou olfactives. Toutefois, la listériose peut se traduire par de nombreux symptômes, incluant des nausées et vomissements, de la fièvre, de violents maux de tête et des douleurs musculaires. La maladie est particulièrement dangereuse pour les personnes âgées et les femmes enceintes.