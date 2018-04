Retour en force de «Mensonges» sur addikTV

Le bouquet de plus de 200 heures de nouveautés contenues dans la programmation printemps-été de la chaîne addikTV, dévoilée mercredi, renferme le grand retour de «Mensonges».

La quatrième saison de la série dramatique - qui s'amorcera le 11 avril à 21 heures - est remplie de belles promesses. Après avoir vu les deux premiers épisodes réalisés par Francis Leclerc, remplaçant de Sylvain Archambault, avoir assisté aux retrouvailles des enquêteurs Julie Beauchemin (Fanny Mallette), Maxime Moreli (Éric Bruneau) et Bob Crépault (Sylvain Marcel), et avoir été témoin de la sortie de prison de l'actrice porno Carla Moreli (Mélissa Désormeaux-Poulin), on est droit de s'attendre à des rebondissements intelligents à la hauteur des attentes.

Unissant leurs efforts afin de résoudre des meurtres durant lesquels les victimes sont aspergées d'essence et brûlées vives, les quatre comparses n'ont rien perdu de leur belle énergie, de leur confiance et de leur soif de résoudre des énigmes.

Efficacement entourée de nouveaux venus qui ne perdent pas de temps pour s'imposer comme Louis-Philippe Dandenault, Alexandre Goyette, Patrick Drolet et Claude Legault, la distribution principale est aussi solide qu'elle l'a été durant ses précédents mandats. Un défi relevé avec panache.

Jessica Biel et Lady Gaga

En plus de s'appuyer sur le succès de «Mensonges» (dont les épisodes de la troisième saison ont rejoint en moyenne 452 000 téléspectateurs), addikTV a choisi de faire confiance aux stars Lady Gaga et Jessica Biel.

Assoiffée de sang, la première sera en vedette dans la cinquième saison de la série «Histoire d'horreur». Sa solide prestation en tant que Comtesse, propriétaire de l'Hôtel Cortez, lui a permis de gagner un Golden Globe.

Tête d'affiche du suspense en huit parties «La pécheresse» qui entrera en ondes le 22 mai à 21 heures, la deuxième prêtera ses traits à une mère dépressive qui, dans un excès de violence, commet un meurtre sur la plage.

De l'adrénaline

Il y aura également beaucoup d'action sur addikTV à compter du 19 avril avec le début de «S.W.A.T.», une adaptation de la série du même titre des années 1970. Rendue possible grâce à Shemar Moore et son équipe, la résolution de crimes à Los Angeles prendra des allures explosives.

Portée par Ryan Phillippe, la série américaine «Shooter - tireur d'élite» viendra elle aussi bonifier l'offre de la chaîne spécialisée. Uniquement disponible sur le Club illico, elle débarquera le 10 mai à 21 heures sur addikTV.

