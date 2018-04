Une mairesse troublée et un ex-maire silencieux

La mairesse de Montréal Valérie Plante se dit troublée par le vol des informations personnelles de 869 donateurs au parti de l’ex-maire de Montréal Denis Coderre, dont plusieurs personnalités bien en vue.

« C’est troublant, personne ne souhaite que des informations se retrouvent entre les mains d’on ne sait qui, surtout des infos bancaires », a commenté Mme Plante.

À LIRE AUSSI: Les infos personnelles de centaines de donateurs volées

Ironiquement, le parti de la mairesse, Projet Montréal, a fait affaire avec la même firme d’analyse de données que celle de son principal adversaire de l’époque, Denis Coderre. La mairesse assure toutefois que les donateurs à son propre parti n’ont rien à craindre.

« On a fait des vérifications, tout est conforme, mais on est très vigilants, a-t-elle dit. Je veux rassurer nos donateurs. Tout a été fait en bonne et due forme. »

Hier, M. Coderre n’a pas répondu aux appels et au message texte que nous lui avons envoyés.

– Avec la collaboration de Félix Séguin.