Wall Street a ouvert en forte baisse mercredi, touchée par l'escalade dans le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine: le Dow Jones perdait 1,95% et le Nasdaq 1,87%.

Cette nouvelle chute survient après une tentative de rebond de la Bourse de New York mardi, aidée par le rebond du secteur technologique et la bonne santé du secteur énergétique: le Dow Jones avait pris 1,65% et le Nasdaq 1,04%.

Plus de détails suivront.