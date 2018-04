Dave Morissette surveille de près ses anciens coéquipiers

Avant même le début des prochaines séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey, l’animateur du réseau TVA Sports Dave Morissette suit avec beaucoup d’attention les dernières rencontres de la saison régulière.

Selon le classement final, quelques anciens coéquipiers pourraient participer à la grande danse du printemps, soit Dave Hakstol, entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, Mike Yeo, qui dirige les Blues de St. Louis, de même qu’Alain Nasreddine, assistant à l’entraîneur chez les Devils du New Jersey.

«Ce sont trois gars avec qui j’irais à la guerre», d’illustrer Morissette, afin de démontrer l’affection qu’il porte pour chacun d’entre eux.

Morissette se souvient notamment des deux saisons qu’il a partagés avec Hakstol dans l’uniforme du Moose du Minnesota, entre 1994 et 1996, au sein de la défunte Ligue internationale.

«Hakstol avait été formé au niveau universitaire, aux États-Unis, tandis que nous étions plusieurs joueurs qui provenaient du junior, a indiqué Morissette. Il a toujours été très discipliné, mais il pouvait aussi être là pour défendre ses coéquipiers. Je me rappelle qu’il avait su gagner rapidement le respect dans le vestiaire.»

Un peu plus tard dans sa carrière, le chemin de Morissette devait croiser celui de Yeo, chez les Aeros de Houston, également dans la Ligue internationale. Pendant deux saisons, ils ont évolué ensemble sous les ordres de Dave Tippett. C’est par ailleurs dans l’organisation du Canadien, à Montréal et Fredericton, que Morissette a fait la connaissance d’Alain Nasreddine, qui a d’ailleurs été son co-chambreur.

Que feront les Golden Knights?

Au-delà du sort réservé aux Flyers, aux Blues et aux Devils, Morissette entend évidemment suivre avec attention les prochaines séries éliminatoires et il aura notamment l’occasion de le faire à titre d’animateur de l’émission «Destination Coupe Stanley» dès le lundi 9 avril, à compter de 17h.

«J’ai hâte de voir ce que Vegas va faire, a mentionné Morissette. Il y a beaucoup de gens qui s’imaginent que le parcours des Golden Knights va se terminer au premier tour.»

Même si le Canadien de Montréal ne participera pas à la danse, l’ancien joueur du Tricolore se montre excité en vue des séries.

«Je pense que les amateurs de hockey sont parfois écoeurés d’entendre parler du Canadien, de déclarer spontanément Morissette. Mais ça reste un défi d’intéresser les gens aux autres clubs.»

Les 16 équipes qui accéderont aux séries, dont les finalistes de l’an dernier (les Penguins de Pittsburgh et les Predators de Nashville), ont pourtant tout pour susciter l’intérêt des amateurs, selon le populaire animateur du réseau TVA Sports.

Une nouvelle coéquipière

Pour l’émission Destination Coupe Stanley, Morissette comptera par ailleurs sur une nouvelle co-animatrice, soit Frédérique Guay, afin de partager sa passion pour les éliminatoires.

«Je suis content, ça fait longtemps que je pense que Frédérique mérite plus de visibilité, a commenté Morissette. Elle a une belle personnalité. C’est une personne à découvrir dans le milieu sportif.»

Les deux ont déjà travaillé ensemble à travers différentes émissions à TVA Sports, mais ils auront maintenant l’occasion de le faire sur une base régulière.

«Dave, c’est un gars qui est authentique et qui n’a pas d’égo, a pour sa part qualifié l’animatrice. C’est un véritable plaisir de travailler avec lui.»

Puisqu’il est difficile d’approcher les séries sans se prêter au jeu des prédictions, il a été demandé aux animateurs de se mouiller. Ainsi, à chaud, Morissette a avancé qu’il voyait une finale entre le Lightning de Tampa Bay et les Jets de Winnipeg tandis que Frédérique Guay croit plutôt que les Penguins et les Predators pourraient à nouveau se retrouver lors de l’ultime confrontation.

Dave Morissette et Frédérique Guay compteront sur différents collaborateurs dans le cadre de l’émission Destination Coupe Stanley, dont les analystes Michel Bergeron, Mike Bossy et José Théodore de même qu’Andy Mailly-Pressoir et Kevin Raphael.

En plus de l’émission «Destination Coupe Stanley», TVA Sports présentera en matinée, dès 6h, le talk-show matinal Destination Coupe Stanley AM avec les animateurs Jean-Philippe Bertrand et Charles-Antoine Sinotte.