Des centaines de comptes clients d’Amazon disparus sans laisser de traces

Des centaines de clients d’Amazon aux États-Unis affirment que leur compte Prime a été fermé du jour au lendemain, et ce, sans leur consentement et sans explication.

Selon les nombreux témoignages recueillis par Business Insider, les comptes clients sont littéralement disparus comme s’ils n’avaient jamais existé.

La disparition de ces comptes a commencé jeudi dernier, alors qu’une première vague de clients s’est tournée vers les médias sociaux pour dénoncer la situation.

Plusieurs consommateurs utilisent Amazon pour différents services tels que Kindle, Prime Video, Amazon Echos et Fire TV.

Ces clients doivent également avoir accès à Amazon pour retrouver leurs livres électroniques, leurs vidéos précédemment achetés, leurs cartes-cadeaux, et leurs commandes.

En plus de voir leur compte littéralement disparaître comme s’il n’avait jamais existé, les clients sont incapables d’avoir des explications du géant du commerce en ligne.

«Ils ont dit mensonge après mensonge», a déclaré une cliente en entrevue à Business Insider.

La seule explication qui lui a été donnée par l’entreprise c’est qu’elle aurait violé une politique d’Amazon.

«La confiance des clients est l'une des principales priorités d'Amazon», a déclaré un porte-parole d'Amazon à Business Insider.

«Pour protéger cette confiance, nous prenons un certain nombre de mesures, y compris la fermeture des comptes qui violent nos règles. Si un client a une question à propos de son compte, nous recommandons qu'il contacte le service à la clientèle afin que nous puissions enquêter et prendre les mesures appropriées.»

Les clients mécontents ne veulent pas en rester là et plusieurs évoquent même de mettre en branle une action collective contre la compagnie.

Des groupes Facebook créés par des clients évincés sont apparus. Le plus grand groupe compte 2700 membres.

Certains clients ont indiqué que les représentants du service à la clientèle leur ont affirmé qu’ils ne savaient pas ce qui se passait. D'autres consommateurs croient qu'il pourrait s'agir de piratage informatique.

Votre compte Amazon a été suspendu sans raison au cours des derniers jours? Contactez-nous au nouvelles@tva.ca

#amazonclosed : Saving money now that amazon has decided to close my account for no reason after holding it for 11 years. Thanks #Amazon — Uttam Mathur (@uttammathur) 5 avril 2018

#amazonclosed I have been a Prime Member ever since it started. My account was CLOSED with no explanation or notice. However, you felt comfortable keeping my Prime Membership $$$ and then trying to say this was my fault. #amazonclassaction — Alice N. Wonderland (@PayAttention2Q) 5 avril 2018

After 5 days this #amazonclosed 🤔😱😈 pic.twitter.com/dKxHNaVXb8 — The Regina Show (@sharkgina) 5 avril 2018

#amazonclosed. I'm a Prime paying customer whose account was closed with no warning. Customer service could not help. A software bug maybe? — garyvinson (@garyvinson) 5 avril 2018