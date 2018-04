Des commerçants refuseraient d’apposer l’avis de recherche du petit Ariel

Les bénévoles qui sont à la recherche du petit Ariel, cet enfant de 10 ans dont on est sans nouvelles depuis le 12 mars dernier, se sont butés, par moment, au manque de collaboration de certains commerçants pour tenter de retrouver l’enfant.

En entrevue à l’émission Le 9 Heures, Lara Sandie Depas, a raconté que des gérants de commerces, principalement de grandes bannières, ont refusé d’apposer dans leur vitrine la photo ainsi que l’avis de disparition de Jeffrey Ariel Kouakou.

«C’est trouvé cela triste, moi-même j’ai deux enfants, et si ça m’arrivait, j’aimerais que tout le monde puisse se mettre ensemble pour retrouver mes enfants. Me faire dire non, ça m’a fait un pincement au cœur», a raconté la femme, une cousine éloignée du petit Ariel.

Selon elle, une grande proportion de commerces ont refusé.

Les raisons invoquées pour le refus?

«On nous disait qu’ils n’avaient pas le droit d’afficher... La réponse était vraiment vague. Pourtant il y avait quand même des affiches sur leur porte vitrée. Il y a des commerces où le gérant n’était pas présent, et l’employé a toutefois décidé de garder l’affiche pour la présenter pendant son quart de travail. C’était vraiment gentil.»

Lara Sandie Depas est enseignante, et pour elle, c’est un devoir citoyen de protéger les enfants.

«Ariel c’est mon cousin, c’est mon enfant, c’est l’enfant de tout le monde dans le fond. C’est important qu’il puisse retourner dans les bras de ses parents. Ça m’a vraiment touchée, je ne pouvais pas rester chez moi les bras croisés», conclut la bénévole.

Quelque 700 informations ont été colligées par le SPVM depuis la disparition de l’enfant. Il est toujours possible de joindre le 911, Info-Crime ou de se présenter au poste de quartier 10, si jamais quelqu’un sait quelque chose.

Ariel Jeffrey Kouakou a été vu pour la dernière fois au parc des Bateliers, le 12 mars dernier en après-midi.

Il mesure 1 m 40 cm, pèse 40 kg, a la peau, les yeux et les cheveux noirs et parle français. Il avait quitté son domicile pour se rendre chez un ami, mais n’est jamais revenu à la maison.