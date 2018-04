C’est dans un peu plus de deux mois, les 8 et 9 juin, qu’aura lieu le Sommet du G7 à La Malbaie, une rencontre des chefs d’états les plus influents de la planète.

Cette semaine, pour la dernière émission de la saison, J.E. révèle plusieurs aspects inédits sur les mesures prises pour protéger les invités de Justin Trudeau.

Cet événement sera entouré d’une sécurité exceptionnelle alors qu’environ 8000 policiers seront mobilisés.

Des zones de contrôle avec accès restreints permettront de sécuriser La Malbaie, dans la région de la Capitale-Nationale.

Il y aura également une interdiction de navigation au large du Manoir Richelieu où se tient le G7.

Les pilotes devront par ailleurs respecter les interdictions de vols sur un rayon de plus de 20 kilomètres autour du Manoir Richelieu s’ils ne veulent pas être abattus par des avions militaires.

Pour le contrôle de foule, la Sûreté du Québec (SQ) utilisera pour la première fois au G7 une nouvelle arme intermédiaire d’impact à projectiles moins dangereux qui celle utilisées auparavant.

L’émission J.E. a eu accès à un exercice de contrôle de foule de la SQ avec cette nouvelle arme, destiné à freiner ceux qui représentent un danger pour les autres manifestants et les policiers.

Ces armes remplaceront les controversés fusils ARWEN 37 qui lançaient des balles de plastique et qui ont déjà fait des blessures graves lors de manifestations qui ont dégénérées.