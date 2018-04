Le propriétaire de l’entreprise «s’explique mal» l’accident

Le propriétaire de l’entreprise Céréalex, dont un camion a violemment percuté une passerelle avec sa benne mercredi à Repentigny, s’explique toujours mal comment un tel événement a pu se produire.

Sylvain Chayer, patron de l’entreprise de transport et commerce de grains établie à Saint-Roch-de-l’Achigan, dit «travailler avec l’inconnu en ce moment».

«Je n’ai pas accès aux équipements, c’est en inspection, a-t-il dit en entrevue avec TVA Nouvelles. La seule chose que je peux dire, c’est qu’on se l’explique mal. C’est un système à double manette. Pourquoi ça a fait ça, là, on n’a aucune idée. On a accepté que l’inspection se fasse, on veut avoir des réponses»

Selon M. Chayer, le camionneur responsable de l’accident est expérimenté et a une trentaine d’années d’expérience en conduite de véhicules lourds. Il est bouleversé par ce qui s’est passé et est présentement à l’hôpital avec des côtes cassées.

«Il a un choc énorme. Il s’en voulait. C’est moi qui l’a ramené ici hier, il pleurait tout le long en revenant», relate le propriétaire de Céréalex.

L’entreprise emploie une quarantaine de personnes et compte une douzaine de camions de livraison, dont trois avec une benne comme celui impliqué à Repentigny. Il admet qu’il y a maintenant une certaine nervosité à utiliser ces remorques.

«Hier soir, avec mes autres camionneurs de bennes, on s’est tous appelé et on s’est dit que c’était impossible, dit M. Chayer. Si c’est un problème mécanique, ça risque d’arriver [sur un autre de nos camions]. On a tout de suite [établi] un protocole.»

Pour prévenir un camionneur qu’il roule avec sa benne levée, M. Chayer dit être en faveur de l’installation d’une alarme sonore dans les poids lourds, un dispositif «encore plus efficace» qu’un voyant lumineux.

«On a hâte d’avoir des réponses. C’est la première fois qu’on le vit; on voit des choses comme ça, mais on ne pense pas que ça peut prendre de l’ampleur de cette manière-là.»