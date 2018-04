Les optométristes reprochent au gouvernement «d’étirer la sauce»

Les optométristes du Québec reprochent au gouvernement Couillard de retarder intentionnellement un recours judiciaire qui permettrait aux spécialistes de la vue de se retirer du régime public d’assurance maladie.

Au début de février, l’Association des optométristes du Québec avait annoncé que 90 % de ses membres allaient se retirer de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) à compter du 10 mars. Cette décision visait à dénoncer l’échec des négociations avec le ministère de la Santé concernant le renouvellement de l’entente sur la tarification des examens remboursés par la RAMQ.

Or, le gouvernement Couillard a mis fin à ce moyen de pression en adoptant un arrêté ministériel, lequel est présentement contesté en Cour supérieure par l’OAQ.

Les optométristes reprochent toutefois au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de ralentir intentionnellement les procédures judiciaires, notamment en requérant des informations futiles.

«Il est inacceptable que [...] le ministre continue d'étirer la sauce et de laisser planer l'incertitude tout en refusant de présenter une offre sérieuse et en nous imposant illégalement de continuer de travailler à perte», a indiqué Steven Carrier, optométriste et président de l'AOQ.

Selon l’Association, rien ne permet au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de suspendre le droit des optométristes de devenir des professionnels non participants au régime public.