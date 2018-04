Les répartiteurs d’Urgences-santé en grève

Les 210 répartiteurs et employés de bureau d’Urgences-santé, à Montréal, ont débrayé jeudi, eux qui réclament une augmentation salariale semblable à celle des employés de l’État.

Alors qu’ils sont sans contrat de travail depuis plus de trois ans, les employés d’Urgences-santé ont reçu une offre prévoyant une hausse de salaire de 7,25% sur cinq ans. Or, les employés du gouvernement ont plutôt reçu 10%.

«Moi, j'ai toujours eu la flamme, raconte Lorraine Belanger, technicienne en administration. J'ai toujours travaillé comme si c'était mon entreprise. Ça finit par être décourageant, là, de voir comment on laisse aller les choses.»

Les employés sont donc sortis rue Jarry, aujourd’hui, alors que d’autres sont allés manifester devant les bureaux du président du Conseil du trésor, Pierre Arcand.

«Ces gens-là prennent les appels urgents pour Montréal et Laval. On travaille souvent en sous-effectifs, il y a du temps supplémentaire obligatoire presque toutes les semaines, on est en pénurie de main-d’œuvre... Ces gens-là font un travail extrêmement difficile», affirme le président du Syndicat des employés d’Urgences-santé, Martin Joly.

«J'interpelle le Conseil du trésor: mêlez-vous-en et réglez ça, demande le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, à la CSN. C'est réglable. C'est une petite gang. Ce n’est pas vrai que vous n'avez pas l'argent.»

Jusqu’à maintenant, une quarantaine de rencontres de négociation ont eu lieu. L’employeur maintient pour sa part que son offre est raisonnable.

«On offre un règlement très équilibré par rapport au reste de la fonction publique, mais aussi par rapport à tous les employés de la corporation d’Urgences-santé», dit Vincent Brouillard, chef aux opérations, centre de communications d’Urgences-santé. «C'est une négociation qui, pour nous, va bien.»