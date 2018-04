Signes religieux ostentatoires: «on n’aura pas le choix d’accepter ça!»

Le port des signes religieux pour les employés de l’État revient dans l’actualité.

Le conseiller de l’opposition à la Ville de Montréal, Marvin Rotrand a ouvert la porte à ce que les policiers du SPVM puissent porter des signes religieux ostentatoires.

La mairesse de Montréal Valérie Plante s’est dite ouverte à avoir des discussions en ce sens.

Le chroniqueur Richard Martineau croit que des fonctionnaires qui travaillent dans des cubicules et qui ne sont pas en contact avec le public peuvent porter des signes religieux ostentatoires.

«Vraiment je m’en fous! Qu’une infirmière porte un voile ça aussi je m’en balance totalement. Mon père a été très malade, il était à l’hôpital et l’infirmière qui prenait soin de lui était voilée. On s’en fout totalement! C’était une excellente infirmière!», raconte-t-il lors de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

Toutefois, il juge que les personnes en position d’autorité, qui représentent l’État, les agents carcéraux, les juges, les policiers, ne devraient pas en porter.

«Quand t’es policier, ta seule Bible, ton seul Coran, ta seule Torah, ton seul livre sacré, c’est le Code criminel. Quand tu portes des signes ostentatoires religieux, ce que tu dis à tout le monde, c’est que pour toi, la loi de Dieu a préséance sur la loi des Hommes.»

Il précise par ailleurs que les policiers n’ont pas le droit de véhiculer de message politique, comme à l’époque où ils portaient des «pantalons de clowns» alors qu’ils étaient en négociation de leur convention collective.

«Si tu es incapable de te séparer de ton signe religieux pendant les 8 heures que dure ton quart de travail, peut-être que la religion prend un peu trop de place dans ta vie».

Il conclut en soulignant que de toute façon, tout cela est un faux débat, «c’est de la salive perdue».

«La Cour suprême a déjà statué. Au Canada tu n’as pas le droit selon la Charte de discriminer sur une base religieuse. Déjà à la GRC il y a des policiers qui portent des signes religieux ostentatoires. Si on ne veut rien savoir de cela, soit on prend la clause dérogatoire, soit on se sépare et on fait un pays avec nos lois à nous. Mais ça n’a pas l’air d’intéresser les Québécois», croit-il.

«Ben coudonc, il va falloir accepter cela!»