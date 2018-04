Suivez le chemin Roxham emprunté par les migrants

À pied chargés de valises et des seuls biens qu’ils ont pu emporter, conduits par des proches et même en taxi, ils sont des centaines à continuer à franchir la frontière par le chemin Roxham. TVANouvelles.ca vous propose de suivre la route empruntée par les migrants.

En 2017 seulement, 20 000 migrants ont traversé la frontière illégalement. Et depuis le weekend, il y en a eu des centaines.

Ces hommes, femmes et leurs enfants se sentent menacés par les nouvelles politiques d’immigration de Donald Trump.

Ils fuient les États-Unis par la route 7 et traversent les champs et les terres des agriculteurs américains de l’État de New York.

Ensuite, ils marchent le long du chemin Roxham pour franchir illégalement la frontière au poste de Saint-Bernard-de-Lacolle en Montérégie.

Une fois au Québec, les migrants sont interceptés par les agents de la Gendarmerie royale du Canada. Ils pourront faire ensuite leur demande de statut de réfugiés.