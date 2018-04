Toujours plus de 36 000 clients privés de courant

Quelque 36 000 foyers québécois étaient toujours privés d'électricité, tôt jeudi matin, en raison du passage de la «tempête printanière».

Les vents violents, dont les rafales pouvaient atteindre jusqu'à 90 km/h par endroits selon Environnement Canada, ont malmené le réseau électrique d'Hydro-Québec dans les Laurentides, dans Lanaudière, en Outaouais, à Laval, en Estrie, dans le Centre-du-Québec et dans Chaudière-Appalaches.

À 6h, 36 208 abonnés d'Hydro-Québec demeuraient sans électricité en raison de 371 pannes. La Montérégie, avec plus de 15 000 abonnés privés de courant, a été particulièrement touchée. Tout comme l’Estrie et Centre-du-Québec ou encore l’Île de Montréal, avec respectivement 10 245, 3562 et 1842 abonnés sans électricité.

Mercredi soir, pas moins de 173 équipes, représentant environ 350 personnes, étaient à pied d'œuvre, pour rétablir l'électricité le plus rapidement possible.