Trudeau défend le voyage de Joly en Corée du Sud

Justin Trudeau se dit heureux que la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, soit actuellement en Corée du Sud, même si des fonctionnaires ont jugé que ce séjour diplomatique n’était pas utile pour l’instant.

«Je pense que c’est important de rester engagé avec le monde et la ministre Joly fait un très bon travail. Il y a des choses intéressantes dont il faut discuter avec la Corée et je suis content qu’elle soit là-bas», a dit le premier ministre en mêlée de presse à Québec, jeudi matin.

Mélanie Joly est arrivée à Séoul mercredi pour une visite de trois jours et demi dans le but «d’approfondir la compréhension du Canada» par rapport au «succès de la stratégie d’exportation culturelle sud-coréenne».

Dans les dernières années, la Corée du Sud a fait parler d’elle pour le phénomène K-pop, popularisé ici par le succès plantaire Gangnam Style, en 2012.

Mme Joly a choisi d’effectuer un détour dans la péninsule coréenne avant une mission commerciale en Chine, qui se déroulera du 9 au 13 avril.

Or, dans une note interne obtenue en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, ses fonctionnaires ont déterminé que ce crochet par Séoul n’était pas pertinent, «jusqu’à ce qu’une analyse plus complète du marché coréen et des opportunités commerciales potentielles pour les industries canadiennes puisse être achevée».

Le conservateur Alain Rayes note que ce n’est pas la première fois que Mélanie Joly ignore l’avis de ses hauts fonctionnaires.

Dans le dossier Netflix, la ministre avait été prévenue par son sous-ministre qu’il était préférable de taxer le géant du divertissement américain par souci d’équité pour les entreprises canadiennes, avait rapporté à l’automne «Le Devoir». Mme Joly a fait abstraction de cette recommandation, soulevant un tollé au Québec.

«Le mot qui me vient à l’esprit c’est : ridicule, lance M. Rayes. On a assez de travail à faire pour développer la culture chez nous.»

Le conservateur estime que la ministre n’avait qu’à «aller sur YouTube» s’il elle souhaitait se renseigner sur la culture populaire sud-coréenne.

Selon M. Rayes, le séjour de Mme Joly dans le sud de la péninsule coréenne illustre que le gouvernement Trudeau gère d'abord et avant tout ses relations internationales en fonction de «l’image».

«C’est la suite logique du comportement de Justin Trudeau», dit-il en rappelant le désastreux voyage en Inde du premier ministre en février dernier.

Quatre événements sont à l'agenda de la ministre Joly à Séoul, dont une rencontre de 40 minutes avec le ministre sud-coréen de la Culture. Son programme est plus léger vendredi, avec pour seul élément à l’horaire un dîner d’affaires.