Une catastrophe évitée de peu à Repentigny

En visionnant la vidéo de l’accident spectaculaire survenu sur l'autoroute 40 à Repentigny, mercredi, les autorités ont eu chaud et estiment qu’une catastrophe a été évitée de peu.

L’ingénieur en chef pour la Ville de Repentigny, Charles Renaud, explique qu’ironiquement, la passerelle démantelée avait été aménagée pour favoriser la sécurité de ses usagers, des piétons et des cyclistes.

Ce lien piétonnier, fraîchement inauguré en septembre dernier, est généralement très fréquenté, prévu pour être ouvert 12 mois par année et déneigé en conséquence.

Le mauvais temps d’hier était une forme de providence, si l’on en croit M. Renaud, qui se dit soulagé parce que la passerelle était déserte au moment du violent impact, ses usagers probablement découragés par le froid, les forts vents et les précipitations. «La veille, il faisait beau soleil, elle était utilisée par des cyclistes, des piétons, des gens avec leur pousse-pousse», a-t-il rapporté à TVA Nouvelles.

«Hier soir, on faisait le bilan, on comptait les morceaux de métal qu’on était obligés de ramasser et non des blessés et des vies [perdues]. C’est un miracle [qu’il n’y ait pas eu de victimes]», a poursuivi le spécialiste des structures.

L’ingénieur de la Ville évalue que les travaux d’urgence s’élèveront à environ 1 million $. Mais le lien piétonnier doit être remis en fonction le plus rapidement possible, selon lui, et c’est ce que la Ville s’attache à faire dès maintenant. «C’est notre bijou, comme on dit», a-t-il décrit.