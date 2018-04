Une femme de 54 ans portée disparue à Salaberry-de-Valleyfield

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population pour retrouver une femme de 54 ans portée disparue il y a près d’une semaine, à Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie.

Hélène Willet a été vue pour la dernière fois le 31 mars, en matinée, alors qu’elle quittait sa résidence située sur la rue des Érables.

Selon les autorités, la quinquagénaire se déplacerait à pied ou en transport en commun. Elle fréquenterait souvent les chaînes de restauration rapide.

Ses proches s’inquiètent pour sa santé et sa sécurité.

Hélène Willet mesure 1,62 mètre (5 pi 4 po) et pèse 68 kg (150 lb). Elle a les cheveux poivre et sel et les yeux bruns.

Toute personne détenant des informations qui pourraient permettre de retrouver Mme Willet est invitée à communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800-659-4264.