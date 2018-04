Une longue attente pour se faire rembourser ses médicaments

Certains malades doivent s'armer de patience avant de pouvoir se faire rembourser par le régime public d'assurance médicaments.

Une étude révèle en effet que l'attente peut s'étirer au-delà d'un an.

Pour certains patients, il n'est pas facile de se faire rembourser le coût d'un médicament, même si celui-ci a été approuvé par l'organisme – Santé Canada – qui examine leur efficacité et leur qualité. Plus précisément, en 2015-2016, il fallait attendre en moyenne 15 mois au Canada, selon les conclusions de l'Institut économique de Montréal.

«Il y a plusieurs organismes qui réalisent plusieurs types d'études économiques, la première pour fixer le prix maximum du médicament, ensuite pour se questionner à savoir si les provinces ont les moyens de le payer», explique l’auteur de l’étude, Mathieu Bédard.

«Là où ça refoule, apparemment, c'est dans les officines du Ministère ou peut-être qu'on manque de ressources», suggère Me Paul Brunet, du Conseil pour la protection des malades.

Légère amélioration?

Au Québec, c'est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) qui évalue les avantages des médicaments et les recommande pour un remboursement. Depuis 2015, les délais qui dépendent en partie des négociations des prix se seraient améliorés.

«Dans les meilleurs délais, on est en deçà d'un an et on est peut-être quelque part entre 6 et 12 mois, affirme Sylvie Bouchard, directrice du médicament, INESS. Mais, «dans le cas d'un médicament récent, le délai a été jusqu'à 23 mois, pour un médicament pour le cancer du sein», rétorque Mathieu Bédard.

Ce dernier ajoute que ce médicament a été approuvé par Santé Canada en mars 2016 et a été remboursé au Québec à compter de février 2018. Dans un pays d'Europe, qu'il cite en exemple, il n'y aurait pas eu d'attente. «Si on regarde, par exemple, l'Allemagne, le délai, c'est zéro», dit-il.

Il affirme qu'au lieu de diminuer les délais, le système s'apprêterait à augmenter les contrôles au niveau fédéral, incitant des pharmaceutiques à offrir leurs nouveaux médicaments ailleurs avant le Canada.

«Fardeau réglementaire»

«Ce fardeau réglementaire est tellement important et tellement long au Canada qu'ils préfèrent introduire leurs médicaments ailleurs en premier», poursuit M. Bédard.

«Donner un médicament spécifique à quelqu'un, c'est un traitement. C'est aussi important que d'avoir un médecin», soutient pour sa part Paul Brunet.

Au Québec, l'an dernier, 3,6 millions de personnes étaient couvertes par le régime public d'assurance médicaments tandis que le coût des médicaments et des services pharmaceutiques dépassait les 3,6 milliards de dollars. Ce montant augmente chaque année.

-D’après un reportage d’Harold Gagné