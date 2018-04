Arnold Schwarzenegger de retour à la maison

La star de films d'action et ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger est de retour chez lui après son opération à coeur ouvert, a twitté son porte-parole vendredi.

«Mise à jour: Schwarzenegger rentre à la maison», a indiqué Daniel Ketchell sur le réseau social.

Il a précisé à l'AFP que l'acteur vedette avait pu sortir de l'hôpital vendredi après-midi et était «actuellement en train de se reposer chez lui avec un moral fantastique».

«Je suis de retour», avait lancé l'ex-champion de culturisme, âgé de 70 ans, après s'être réveillé de son opération le 29 mars, selon un tweet le lendemain de M. Ketchell.

Une valve vieillissante de l'ex-gouverneur républicain, implantée en 1997, lui a été remplacée.

Né en Autriche en 1947, arrivé aux États-Unis en 1968, le «monsieur muscles» de Hollywood est une personnalité aux multiples facettes: acteur, homme politique, défenseur de l'environnement ou encore plus récemment détracteur du président Donald Trump.

Lundi, la vedette de «Expensables 2» et 3, «Predator» ou «Dommage collatéral» avait lui-même écrit sur Twitter: «C'est vrai, je suis de retour!», allusion à sa célèbre réplique de «Terminator».

«Je me suis endormi en pensant me réveiller avec une petite incision et me suis réveillé avec une grosse. Mais devinez quoi? Je me suis réveillé et il y a de quoi être reconnaissant», avait-il détaillé.