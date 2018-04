Des investissements de 5 milliards $ sur cinq ans au Québec

Le gouvernement investira 5 milliards $ sur cinq ans pour le développement de l'agriculture et de l'offre en aliments québécois pour les consommateurs d'ici et ailleurs dans le monde.

«On va encore plus manger de produits locaux, on va encore plus savoir d'où ils viennent, on va mieux connaître nos producteurs et nos enfants vont être en contact avec nos produits du Québec», a résumé le premier ministre Philippe Couillard lors de la présentation de la politique vendredi matin.

Il s'agit de la première politique bioalimentaire élaborée au Québec. Elle est divisée en quatre orientations. La première vise à répondre aux besoins des consommateurs qui sont à la recherche de produits locaux et sains. La deuxième concerne les investissements des entreprises agricoles. La troisième touche à l'environnement, la santé et le bien-être animal. Finalement, le quatrième volet vise l'utilisation du territoire agricole.

Afin d'assurer la pérennité de cette politique alors que les élections approchent, le ministre Laurent Lessard a mentionné qu'il déposera un projet de loi dans les prochains jours.

Une rencontre annuelle est également prévue entre les différents acteurs afin de faire un suivi sur les mesures annoncées.