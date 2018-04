Deux frères réunis en prison après le meurtre de leurs parents

Les frères Erik et Lyle Menendez, reconnus coupables du meurtre de leurs parents en 1989, sont désormais détenus dans la même prison.

Lyle Menendez, qui était incarcéré à la prison d’État Mule Creek, dans le nord de la Californie, avait demandé à être transféré au Richard J. Donovan Correctional Facility, où se trouve son frère.

Le transfert s’est effectué le 22 février dernier, mais les deux frères sont dans la même unité depuis mercredi.

Désormais, ils peuvent se retrouver lors des repas et dans la cour.

Citant des proches, la chaîne ABC a indiqué que les deux frères avaient immédiatement en se voyant «éclaté en sanglots».

La dernière fois qu'ils s'étaient vus, a précisé la chaîne, c'était en 1996 lorsqu'ils avaient été transférés dans des prisons différentes.

Erik, 47 ans, et Lyle Menendez, 50 ans, sont derrière les barreaux depuis juillet 1996, après un procès fort médiatisé à l’époque.

L'histoire des frères Menendez avait passionné les États-Unis.

Erik et Lyle avaient tué à coups de fusil leur père et leur mère, Jose et Kitty Menendez, alors qu'ils regardaient la télévision dans leur luxueuse résidence de Beverly Hills.

Lors des procédures judiciaires, les adolescents avaient justifié leur crime en expliquant que leur père avait abusé d’eux pendant des années.

Les procureurs, quant à eux, avaient plaidé que les jeunes garçons voulaient la fortune de leurs parents, évaluée à 14 millions de dollars.

Les frères Menendez purgent une sentence de prison à vie sans possibilité de libération.

Les responsables de la prison n’avaient pas de raison valable pour empêcher les frères d’être détenus ensemble, selon CNN.