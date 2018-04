Jacques Higelin, fantaisiste de la chanson française, est décédé

Cheveux hirsutes, silhouette dégingandée, verbe bouillonnant et poétique, Jacques Higelin, disparu vendredi matin à Paris à l'âge de 77 ans, est un pionnier de la chanson rock française, auteur de morceaux de bravoure comme Champagne ou Tombé du ciel.

Né d'une mère belge, cet artiste «enchanteur», auteur, compositeur et interprète a rassemblé un public de fidèles autour de ses chansons et de ses concerts incarnés, durant desquels il improvisait sans relâche, passait du piano à l'accordéon ou la guitare et apostrophait les spectateurs.

Homme de coups de gueule et de coups de coeur, toujours révolté, Higelin évoque dans certaines de ses chansons la société, les sans-papiers ou les difficultés économiques, et s'engage à plusieurs reprises aux côtés des sans domicile fixe.

Alternant ballades aériennes, rock énergique et envolées lyriques, jonglant avec le texte en amoureux des mots, Jacques Higelin a signé au fil du temps quelques-uns des plus grands tubes de la chanson française comme Champagne ou Tombé du ciel, mais aussi Pars ou Tête en l'air.

Né le 18 octobre 1940 à Brou-sur-Chantereine, dans la région parisienne, d'une mère belge et d'un père alsacien, Jacques Higelin quitte l'école à 14 ans. Il grandit en écoutant du jazz et de la chanson, Léo Ferré ou Jacques Brel, et rencontre à la fin des années 50 Henri Crolla, guitariste d'Yves Montand, figure familière de son adolescence.

Mais c'est comme comédien qu'il commence sa carrière. Au début des années 60, il s'inscrit au Cours Simon, réputé dans le milieu des acteurs.

Il débute au théâtre en 1959 et se lance aussi au cinéma, notamment dans Bébert et l'Omnibus d'Yves Robert (1963). Il jouera au total dans une trentaine de films.

Son destin bascule avec une double rencontre décisive au milieu des années 60, celle des musiciens Areski et Brigitte Fontaine, avec lesquels il se produit en trio sous la houlette de Pierre Barouh. C'est l'époque de ses débuts dans la chanson, des communautés et des expériences.

En 1965, il sort l'album Douze chansons d'avant le déluge, enregistré en duo avec Brigitte Fontaine.

En 1974, il amorce un virage rock. Enfant de Charles Trenet et des Rolling Stones, il est un des premiers chanteurs à tenter la synthèse entre le rock et la chanson.

Il sort ensuite Irradié (1975), Alertez les bébés (1976) et No man's land (1978). Devenu chanteur rock populaire, il connaît en 1979 un grand succès avec l'album Champagne pour tout le monde et son jumeau Caviar pour les autres....

En 1988, il remporte à nouveau l'adhésion du public avec l'album Tombé du ciel, pour lequel il s'entoure de musiciens comme Didier Lockwood et William Sheller. L'album, qui se vend à plus de 300 000 exemplaires, est son plus grand succès.

Suivent Aux héros de la voltige (1994) et Paradis païen (1998), qui marque ses retrouvailles avec Areski. En 2005, il reprend des chansons de Charles Trenet lors d'une tournée, en héritier déjanté et lunaire du «fou chantant».

En 2006, après huit ans sans album de chansons originales, il sort Amor Doloroso, suivi de Coup de Foudre en 2010. Ces albums, pour lesquels il travaille avec l'ex-leader de Kat Onoma, Rodolphe Burger, sont tous deux salués par la critique.

Après Beau Repaire paru en 2013, ce poète à la voix brisée, père de trois enfants également artistes, Ken, réalisateur et comédien, Arthur H, chanteur et musicien et la comédienne et chanteuse Izïa sort son 20e et dernier album, Higelin 75, à l'automne 2016.

Plus libre que jamais sur cet opus, le chanteur installé à Pantin, aux portes de Paris, se permet un morceau-fleuve final de plus de... 21 minutes et, dans J'fume, clame continuer à «fumer» en attendant «que le fossoyeur me creuse une tombe au Père-Lachaise», cimetière des célébrités à Paris, que «le temps s'arrête et que le ciel me tombe sur la tête».