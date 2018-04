Kraft Heinz quitte Vaudreuil-Dorion pour l'Ontario

Kraft Heinz va mettre la clé sur la porte de son centre de distribution de Vaudreuil-Dorion pour se tourner vers un nouveau mégacentre situé à Milton, en Ontario.

«Au cours des prochains mois, Kraft Heinz consolidera son réseau de distribution de l’Ontario pour créer un nouveau centre de distribution centralisé de 775 000 pieds carrés à Milton (Ontario) et ce, dans un effort de mieux servir nos clients. Par conséquent, le centre de distribution existant de Vaudreuil fermera ses portes, et toutes les expéditions aux clients seront transférées à Milton», a confirmé par courriel le vice-président aux affaires corporatives et légales de Kraft Heinz Canada, Av Maharaj.

Emplois perdus

Selon M. Maharaj, 95 personnes perdront leur emploi, la majorité au début de l’année prochaine. Les employés du centre n’ont pas d’affiliation syndicale.

Kraft Heinz dit qu’elle prévoit leur donner une indemnité de départ et toute l’assistance dont ils auront besoin. Elle veut les aider à se trouver un autre travail quand ça sera nécessaire.

«De plus, nous offrirons aux employés touchés la possibilité de remplir d'autres rôles dans notre chaîne d'approvisionnement», a-t-il ajouté.

Kraft Heinz n’est pas membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges, a confirmé au Journal sa directrice Nadine Lachance qui cherchait à en apprendre plus sur cette annonce au moment de notre appel vendredi midi.