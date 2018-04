L'aide du public demandée pour lui acheter une chambre hyperbare

Une famille de Baie-Comeau demande l’aide de la population de la Côte-Nord pour acheter une chambre hyperbare portative pour améliorer le sort de son enfant malade.

Les parents du petit Benjamyn espèrent récolter 26 000 $ pour acheter cet appareil via la plateforme de sociofinancement One Dollar Gift. Cet appareil pourrait changer la vie de l’enfant et de toute la famille.

«Benjamyn, c’est comme un enfant de 2 ans et demi enfermé dans le corps d’un enfant de 5 ans et demi présentement au niveau de son évolution», a expliqué son père Sébastien Banville.

C'est que Benjamyn est atteint d'une maladie génétique orpheline qui a ralenti son développement musculaire et neurologique. Le diagnostic est tombé il y a quatre ans après plusieurs semaines d’attente.

L’enfant affiche un déficit en transporteur de la créatine, ce qui cause des retards pour le développement de la parole, du toucher et de l'équilibre.

Les parents du jeune baie-comois n’ont pas baissé les bras face à la maladie de leur fils. La location d’une chambre hyperbare portative il y a quelques semaines a permis de voir des changements positifs comme l'explique le père de famille.

«Ça lui permet d’avoir un développement légèrement accéléré par rapport au moment où il n'en fait pas. Mais c’est surtout au niveau de la neurologie que Benjamyn s'est amélioré avec la chambre hyperbare», a dit M. Banville.

L’achat d’un tel appareil est dispendieux. C’est pourquoi les parents de Benjamyn ont lancé une campagne de sociofinancement pour amasser les 26 000 $ nécessaires à son acquisition.